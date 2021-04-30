Врачи дали совет москвичам, как не заразиться коронавирусом в праздники

https://static.news.ru/photo/7eb9a834-aaf8-11eb-8fdf-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: fotokto.ru/Ninell Nikitina

Жителям российской столицы медики рекомендуют на майские праздники воздерживаться от поездок в другие регионы или же посещать их маленькой компанией на собственном автомобиле. Однако лучше всего провести каникулы в кругу семьи на природе. Советы врачей приводит РИА Новости.

Так, врач-эпидемиолог, главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина отметила , что в столице сейчас всё ещё сохраняется риск инфицирования коронавирусной инфекцией. В группе риска — пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания сердца, дыхательной системы, сахарный диабет.

Поэтому в майские праздники москвичам рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок в другой регион страны и посещений мест массового скопления людей, — сказала Татьяна Елагина.

Медик не рекомендовала посещать популярные курорты, включая зарубежные, — это повышает риски заражения.

В свою очередь, врач-инфекционист Николай Малышев отмечает, что если человек собрался отправиться в другой регион, ему следует минимизировать количество спутников. Кроме того, передвижение общественным транспортом увеличивает риск заражения.

Если передвигаться в другой регион, то лучше на личном автомобиле и своей компанией, — уточнил Малышев.

Лучше всего провести выходные в кругу семьи, а при посещении людных мест соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

При этом даже выход в торговый центр может превратиться в пользу для здоровья. Татьяна Елагина напомнила, что самой надёжной защитой от коронавируса является вакцинация.

Профилактические прививки можно сделать в медицинских организациях, записавшись любым удобным способом. Без записи можно привиться в местах работы выездных прививочных бригад, которые проводят вакцинацию в торговых центрах, МФЦ, супермаркетах города, — резюмировала врач.

Ранее сообщалось, что около половины российских компаний заявили о том, что не намерены прекращать трудовую деятельность в праздники. Чаще всего соответствующее решение принимали предприятия непрерывного цикла — банки и другие.