Около половины россиян намерены работать в майские праздники

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Около половины российских компаний — 48% — заявили о том, что не намерены прекращать трудовую деятельность в связи с увеличением нерабочих дней в майские праздники. Чаще всего соответствующее решение принимали предприятия непрерывного цикла — банки и другие. Результаты исследования приводит РИА Новости.

48% предприятий и организаций будут работать в нерабочие дни мая, так как указ президента о каникулах 1–10 мая позволяет работодателям действовать на своё усмотрение, — говорится в результатах опроса.

При этом 26% сотрудников будут отдыхать, а ещё 26% работодателей пока не приняли окончательное решение по этому вопросу. Из тех, кто собрался уйти на выходные, около трети — компании малого бизнеса.

В организациях, где трудоустроены от 100 до 1000 человек, 60% сотрудников будут работать в период с 4 по 7 мая. Решение не оставлять рабочие посты в основном приняли сотрудники банков (73%), сотрудники сферы обслуживания (52%) и сотрудники производств (53%).

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым первые 10 дней мая объявлены нерабочими. Это решение было принято по инициативе главы Роспотребнадзора Анны Поповой в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что предприятия сами будут определять порядок работы в праздничные дни с 4 по 7 мая. При этом она уточнила, что отказ сотрудников от работы в эти даты не будет являться основанием для невыплаты зарплат.