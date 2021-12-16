Голикова не исключила пересмотр сроков действия COVID-сертификатов

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса могут пересмотреть. Это произойдёт из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, из-за «омикрон»-штамма сроки введения второй дозы вакцины могут сдвинуть. В то же время, сроки действия COVID-сертификатов могут даже продлить в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в Госдуме, передаёт РИА Новости.

После первичной вакцинации и после перенесенной болезни на данный момент длительность действия сертификата установлена на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев, — сказала она.

Она добавила, что сертификаты, выдаваемые по антителам, могут продлить, если наблюдения покажут, что нет необходимости в повторной прививке по прошествие полугода. Однако, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться в следствие появления новых штаммов, то тогда будут приниматься другие решения, отметила вице-премьер.

Также сроки введения второй вакцины могут быть скорректированы после получения более подробной информации о штамме «омикрон».

В Госдуме рассматривается законопроект правительства о введении с 1 февраля 2022 года QR-кодов в общественных местах.

На заседании произошла небольшая потасовка после того, как представители партии КПРФ Денис Парфёнов и Сергей Обухов развернули в зале заседаний плакат «КПРФ против QR-кодов». Их окружили депутаты из «Единой России» и попытались убрать плакат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по регламенту Думы разворачивать в зале заседаний плакаты запрещено.