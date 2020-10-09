«Глупость это»: Онищенко оценил прогноз «Сбера» по коронавирусу

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко удивился попыткам «Сбера» давать оценку эпидемиологической ситуации в стране.
Парламентарий в беседе с «Царьградом»
Сбербанк что сделал? Сбербанк пусть занимается Сбербанком. Они любят эти вычурные подходы, — заявил депутат
Расчёты «Сбера» не стоит воспринимать всерьёз и, тем более, ориентироваться на них, подчеркнул Онищенко.
Глупость это. Это даже не фейки, а, знаете, такой лукавый ум, — сказал парламентарий.
Как передавал NEWS.ru, аналитики «Сбера» с помощью симулятора и математической модели SEIR спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России и Москве. Согласно прогнозу, в масштабах страны он придётся на 8 или 12 ноября в зависимости от того, будут ли граждане соблюдать или нарушать меры безопасности. В столице пик заболеваемости может наступить уже 17 октября при соблюдении ограничительных мер, или 20 октября при нарушении.
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