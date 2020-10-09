«Глупость это»: Онищенко оценил прогноз «Сбера» по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/74af9266-0a1e-11eb-a86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко удивился попыткам «Сбера» давать оценку эпидемиологической ситуации в стране.

Парламентарий в беседе с «Царьградом» назвал прогноз кредитной организации по пику распространения способом заявить о себе. По мнению Онищенко, «Сберу» следует сосредоточиться на профильных областях деятельности.

Сбербанк что сделал? Сбербанк пусть занимается Сбербанком. Они любят эти вычурные подходы, — заявил депутат

Расчёты «Сбера» не стоит воспринимать всерьёз и, тем более, ориентироваться на них, подчеркнул Онищенко.

Глупость это. Это даже не фейки, а, знаете, такой лукавый ум, — сказал парламентарий.

Как передавал NEWS.ru, аналитики «Сбера» с помощью симулятора и математической модели SEIR спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России и Москве. Согласно прогнозу, в масштабах страны он придётся на 8 или 12 ноября в зависимости от того, будут ли граждане соблюдать или нарушать меры безопасности. В столице пик заболеваемости может наступить уже 17 октября при соблюдении ограничительных мер, или 20 октября при нарушении.