Александр Чеков

Глава совета директоров Тинькофф-банка покинул свой пост и уехал за границу В Тинькофф Банке заявили, что глава совета директоров ушёл с поста, чтобы сосредоточится на зарубежных проектах

11 мая 2022 в 19:40

Георгий Чесаков / Фото Антон Ваганов/фотохост-агентство ТАСС