С поста председателя совета директоров Тинькофф Банка ушёл Георгий Чесаков. Он также покинул совет директоров Тинькофф-страхования, и покидает Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение материнской компании TCS Group.
В соответствии с ранее озвученными планами Георгий Чесаков сосредоточится на международных проектах и, соответственно, переедет (за границу — NEWS.ru) ,— цитирует агентство сообщение.
28 апреля стало известно, что компания «Интерpос» (Interros Capital Ltd), принадлежащая совладельцу «Ноpникеля» Владимиру Потанину, купила 35% в TCS Grouр у семьи Олега Тинькова.