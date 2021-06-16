Главврачу горевшей рязанской больницы предъявили обвинение

Главному врачу Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани Людмиле Сорокиной предъявили обвинение, сообщает СК РФ.
Накануне была задержана главный врач ГБУ РО «ОКБ им. Н. А. Семашко», ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, — говорится в сообщении.
Уточняется, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой. Дело было передано в суд.
Пожар произошёл ночью 9 июня. Погибли три человека из-за отравления угарным газом. Пострадали восемь пациентов, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее специалисты подтвердили версию об источнике возгорания. Пожар начался с аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) иностранного производства. Он мог возникнуть из-за короткого замыкания, перегрузки или неправильной эксплуатации устройства.