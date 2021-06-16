Главврачу горевшей рязанской больницы предъявили обвинение

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Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Объединение видеонаблюдения во всей России в единую систему и внедрение умных камер чревато для россиян потерей персональных данных, в том числе информации об их передвижениях и личных контактах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

Пока нет общественного контроля за развёртыванием этих систем, риски, с которыми сталкиваются граждане, попадая под такое тотальное наблюдение, превышают риски безопасности, — подчеркнул он. Эксперт напомнил, что волонтёр «Роскомсободы» смогла...