Главврач Видновской больницы ответил на вопросы медиков

https://static.news.ru/photo/353ee388-a1b5-11ea-ad99-fa163e074e61_660.jpg Бутай Бутаев Фото: gbuzmovrkb/instagram.com

Претензии медиков Видновской районной клинической больницы стали поводом для интервью главного врача Бутая Бутаева телеканалу «360».

Ранее по социальным сетям разошлись сообщения от имени коллектива Видновской районной клинической больницы с жалобами на недостаток средств индивидуальной защиты и невыплаты обещанных денег.

Как сообщил главврач, в обычной многопрофильной больнице не было необходимости держать в большом количестве маски и специальные костюмы. Но ещё в феврале, видя, как развивается ситуация с коронавирусом, руководство больницы сделало всё, чтобы достать необходимые средства для защиты врачей.

Когда перепрофилировались под COVID, то поставки стали централизованны, — цитирует его телеканал.

Он добавил, что средства защиты выдаются строго по нормативам и под подпись заведующего отделением.

Бутаев также ответил на претензии о том, что больных с коронавирусом клали в обычные палаты. По его словам, не оказывать пациенту помощь больница не может, а вот коронавирус у человека или нет, может показать лишь тест, который готов не сразу. После перепрофилирования, которое прошло 6 мая, больницу разделили на зелёную зону, где отдыхают сотрудники стационара, и красную зону, где лежат больные.

Кроме того, главврач отчитался и по выплатам: за апрель врачи все дополнительные выплаты получили, но остался ряд вопросов. Он не исключил, что, возможно, произошла задержка с передачей списков. По его словам, контроль по этому вопросу идёт со многих инстанций и меньше всего руководство больницы заинтересовано в том, чтобы обделить врачей.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет начал проверки в регионах России по фактам невыплаты надбавок медикам за работу с заражёнными коронавирусом.