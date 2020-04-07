Главврач больницы в Коммунарке рассказал о числе пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9ddc5d48-7899-11ea-88df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал число пациентов, находящихся на лечении от коронавируса.

Всего в больнице проходят лечение 389 пациентов, из них с диагнозом «пневмония» — 345 человек, с подтверждённым COVID-19 — 226. Также в реанимации находятся 32 заболевших, из них 13 человек на ИВЛ. За сутки поступило 29 пациентов, выписался 41 человек. Об этом Проценко написал на своей странице в Facebook.

Днём ранее главврач сообщал о 405 пациентах, из них COVID-подтверждённых — 217.

Как писал NEWS.ru ранее, Денис Проценко рассказал, что его и его коллег удивил возраст поступающих к ним на лечение пациентов. По словам Проценко, в Москве от коронавируса страдают молодые люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.