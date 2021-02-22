Главу ТГК-2 Пинигину арестовали на два месяца

https://static.news.ru/photo/a621ae4a-7500-11eb-97b6-96000091f725_660.jpg Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Генеральный директор ТГК-2 Надежда Пинигина арестована на два месяца. Соответствующее постановление вынес Ломоносовский районный суд города Архангельска.

Под стражей Пинигина пробудет до 17 апреля. Ей предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями, повлёкшие тяжкие последствия, и в сокрытии налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285 и ст. 199.2 УК РФ), сообщает ТАСС.

Пинигина была задержана в Москве 20 февраля. После этого её этапировали из столицы в Архангельск.

Как писал NEWS.ru, по версии следствия, представители руководства ТГК-2 и «Архоблэнерго» путём совершения махинаций на 350 млн рублей, привели к разорению последней. Ущерб составил более 290 млн рублей, а долги компании превысили миллиард рублей. Подозреваемые ставили целью монополизацию топливно-энергетического рынка Архангельской области и своими действиями создали угрозу энергобезопасности региона.

Следователи СКР провели обыски по месту жительства и на рабочих местах задержанных и изъяли необходимую документацию. При этом число фигурантов дела, их должности и имена в ведомстве не уточнили.

ПАО «ТГК-2» на сегодняшний день является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов.