Главу ТГК-2 Пинигину арестовали на два месяца

Генеральный директор ТГК-2 Надежда Пинигина арестована на два месяца. Соответствующее постановление вынес Ломоносовский районный суд города Архангельска.
Под стражей Пинигина пробудет до 17 апреля. Ей предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями, повлёкшие тяжкие последствия, и в сокрытии налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285 и ст. 199.2 УК РФ),
Пинигина была задержана в Москве 20 февраля. После этого её этапировали из столицы в Архангельск.
Как писал NEWS.ru, по версии следствия, представители руководства ТГК-2 и «Архоблэнерго» путём совершения махинаций на 350 млн рублей, привели к разорению последней. Ущерб составил более 290 млн рублей, а долги компании превысили миллиард рублей. Подозреваемые ставили целью монополизацию топливно-энергетического рынка Архангельской области и своими действиями создали угрозу энергобезопасности региона.
Следователи СКР провели обыски по месту жительства и на рабочих местах задержанных и изъяли необходимую документацию. При этом число фигурантов дела, их должности и имена в ведомстве не уточнили.
ПАО «ТГК-2» на сегодняшний день является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов.