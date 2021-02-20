В СК рассказали о причинах задержания руководства ТГК-2

Руководители крупных энергетических компаний «Территориальная генерирующая компания» (ТГК-2) и «Архоблэнерго» были задержаны по делу о махинациях на 350 млн рублей, приведших к разорению «Архоблэнерго», что, в свою очередь, создало угрозу энергобезопасности Архангельской области. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере), — сообщает пресс-служба СК.
Следователи считают задержанных причастными к «дестабилизации» компании, что впоследствии привело к её банкротству. В результате их деятельности ущерб «Архоблэнерго» составил более 290 млн рублей, а долги превысили миллиард рублей. Подозреваемые ставили целью монополизацию топливно-энергетического рынка Архангельской области.