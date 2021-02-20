В СК рассказали о причинах задержания руководства ТГК-2

В Московском аэропорту «Шереметьево» в багажном отделении самолёта, прилетевшего из Китая был обнаружен мёртвый американский бульдог. Об этом рассказал начальник отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Сергей Берека.

Специалист рассказал, что самолёт принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Этим рейсом летели двое четвероногих. Вторая собака — породы чау-чау — прибыла невредимой. Да, такое происходит. Достаточно редко, и это нас радует, что...