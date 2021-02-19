Гендиректора ТГК-2 Пинигину задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/2684e100-7354-11eb-8a46-96000091f725_660.jpg Надежда Пинигина Фото: tgc-2.ru

Генерального директора ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Надежду Пинигину задержали в Москве по подозрению в совершении экономических преступлений. Её этапируют в Архангельск.

Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений. Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По предварительным данным, Пинигиной инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Оперативно-следственные действия в отношении неё прошли в нескольких регионах РФ.

До работы в ТГК-2 Пинигина входила в состав советов директоров АО «Башкирская содовая компания», АО «Башкирская химия», АО «Березниковский содовый завод», была гендиректором ООО ТД «Башкирская химия», АО «Единая торговая компания».

ПАО «ТГК-2» на сегодняшний день является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Как писал NEWS.ru, руководитель космического центра Восточный Роман Бобков взят под стражу. Его обвиняют в подстрекательстве к махинациям на сумму более 500 млн рублей. Бобков, по мнению следователей, вступил в сговор с главным инспектором 119-го отдела Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым. Он предложил совершить служебный подлог. Взамен Фоминцеву было обещано трудоустройство его и супруги на предприятие Восточного с окладом по 500 тысяч рублей.

Главному инспектору предлагалось подписать документы о готовности трёх водозаборных сооружений для Восточного, которые были не достроены. Фоминцев согласился и вносил в акты проверок ложные сведения.