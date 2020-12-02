Главу Крыма попросили разобраться с нарушениями в парке «Тайган»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Руководителя Крыма Сергея Аксёнова попросили поручить Совету министров региона проверить факты многочисленных нарушений федерального и местного законодательства во время капитального строительства в зоологическом парке «Тайган» в Белогорском районе субъекта. Соответствующий документ, поступивший в распоряжение NEWS.ru, составил на имя чиновника член Экспертного совета при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хаминский.

Более того, сафари-парк «Тайган» фактически находится на территории указанного земельного участка на протяжении нескольких лет, в течение которых на землях парка было построено не менее 12 капитальных строений без получения каких-либо разрешений в установленном законом порядке, — говорится в обращении.

Хаминский отметил, что среди упомянутых зданий — гостиница, рестораны, колесо обозрения и прочие объекты туристической сферы, индустрии питания и развлечения. Однако автор документа добавил, что часть строений, необходимых для ухода за хищниками и другими обитателями «Тайгана», можно сохранить, даже если они возведены самовольно, но подразумевают получения прибыли.

Накануне пользователи Интернета начали сбор подписей с требованием привлечь в ответственности директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова в Крыму за якобы жестокое обращение с животными. Юзеры также призвали организовать массовую проверку крупнейшего в Европе учреждения подобного типа. Граждане заявили, что за последнее время в парке погибли несколько животных, среди которых лев Алишка, подаренный московским бизнесменом.

Подаривший хищника предприниматель рассказывал, что это далеко не единственный случай смерти питомцев, которые содержатся в данном учреждении, «как в концлагере». По его словам, там убивают зверей ради развлечения посетителей. За последние годы в этом месте несчастья происходили не только с животными, но и с людьми.

В феврале Белогорский районный суд арестовал Зубкова на два месяца из-за того, что тот проигнорировал повестку в суд по делу об укушенной львом посетительнице парка «Тайган». Сам инцидент произошёл в июле 2018 года во время фотосессии с хищником, писал NEWS.ru.