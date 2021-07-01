Главу Краснодарского края попросили смягчить условия приёма туристов

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) обратилась с просьбой к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Общественники просят губернатора смягчить условия въезда для туристов и заселять в санатории и отели только по справке об отрицательном ПЦР-тесте, пишет «Коммерсант».

Поводом стал запрет для туристов с 1 августа находиться на курортах Кубани без справки о вакцинации. Ассоциация предлагает рассмотреть возможность заселения гостей, предоставивших на выбор справку о вакцинации, справку о перенесённом заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста. Пока россияне не спешат отказываться от поездок на побережье Чёрного моря в пользу Турции, но ситуация может измениться.

АОТ отмечает, что санаторно-курортные организации уже сами по себе соблюдают множество профилактических мер и заселяют только при наличии справки об эпидокружении, хотя для отелей такого требования на данный момент нет.

Но главное опасение ассоциации сводится к тому, что большинство желающих приехать на курорт просто не успеют пройти курс вакцинации. На это нужен 21 день, а в отдельных пунктах вакцинации очередь уже достигает трёх недель. Только по этой причине уже может быть аннулировано 50% заявок.

Туроператоры, в свою очередь, прогнозируют потерю регионом в августе до 40% организованных туристов. Тем более, что сообщения о дефиците препарата поступили практически из всех регионов, включая те, которые не объявляли об обязательной вакцинации.

Дефицит вакцины подтвердил и представитель компании «Нацимбио» во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным, сказав, что на складах препарат «Спутник V» полностью закончился.

Как сообщалось ранее, туроператоры высказались о решении властей Краснодарского края пойти навстречу Роспотребнадзору и изменить правила приёма туристов. Теперь с 1 июля в отели кубанских курортов могут заселяться не только привитые от коронавируса гости, но и переболевшие инфекцией.