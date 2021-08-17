Главред URA.RU рассказал, как нашли фейковое интервью Навального

Иван Некрасов, главный редактор URA.RU, которое перевело опубликованное на грузинском портале ambebi.ge фейковое интервью оппозиционера Алексея Навального, рассказал NEWS.ru, что журналисты нашли этот материал, так как мониторят упоминание российского политика.

Мы следим за упоминанием фамилии Навального, потому что этот политик очень известный и читателей наших интересует всё, что касается него. Таким образом наткнулись и опубликовали. У нас сказано, что это может быть фейк, но это издание очень статусное в Грузии, оно входит в топ-3 самых популярных в стране общественно-политических СМИ, — подчеркнул он.

По его словам, сотрудники URA.RU пытались связаться как с грузинским изданием, так и с Еленой Вавиной, которая указана в качестве автора интервью. Журналистам не удалось оперативно получить подтверждение и они решили опубликовать, отметив, что текст может быть фейком.

Мы звонили адвокатам Навального, Вадим Кобзев отказался комментировать, до Ольги Михайловой и Ивана Павлова мы не дозвонились, — добавил он.

Сама Вавина также рассказала NEWS.ru, что не смогла связаться с администрацией грузинского издания. Сейчас она отправила электронное письмо с требованием удалить публикацию.

17 июля на грузинском сайте ambebi.ge появилось интервью, которое Вавина якобы взяла у Навального, находящегося в колонии. В нём оппозиционер называет сбежавших соратников «крысами, сбегающими с тонущего корабля» и говорит о желании российских властей защитить своих граждан и об эффективности российского правительства.

На следующей день его перевёл URA.RU, отметив, что оно может быть фейком.

Журналистка Елена Вавина, которая указана как автор интервью на грузинском портале, сообщила NEWS.ru, что не говорила с политиком и сама увидела этот материал несколько минут назад.

Соратники оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и Николай Ляскин также рассказали NEWS.ru, что интервью — фейк.