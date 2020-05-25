Главный раввин России попросит Москву надавить на Иран из-за гробницы Эстер

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В планы властей Москвы на сегодняшний день не входит отмена приложения «Социальный мониторинг», введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 26 мая сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, городское правительство считает, что приложение выполняет возложенную на него функцию. Мы на сегодняшний день не готовы говорить об отмене «Социального мониторинга». Приложение это отменяться не будет. Мы...