Общество

Главный раввин России попросит Москву надавить на Иран из-за гробницы Эстер

12:37, 26 мая 2020
Берл Лазар Берл Лазар Фото: ravvinat.ru

Главный раввин России Берл Лазар хочет, чтобы Москва оказала давление на Тегеран для восстановления гробницы Эстер и Мордехая. 

Надгробие и построенное вокруг помещение, расположенные в иранском Хамадане, пытались поджечь вандалы в середине мая. 

Я поговорю с российским правительством и попрошу, чтобы оно попросило иранские власти отремонтировать могилу Эстер и Мордехая, — заявил Берл Лазар в беседе с президентом международной еврейской образовательной организации Limmud FSU Аароном Френкелем.

Главный раввин РФ подчеркнул, что гробница является важной достопримечательностью для всего Ирана, передаёт Jerusalem Post.

Ранее NEWS.ru писал, что Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода направили в регионы совместные послания, в которых порекомендовали в качестве меры профилактики коронавируса закрыть для посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры.

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