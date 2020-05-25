Главный раввин России попросит Москву надавить на Иран из-за гробницы Эстер

Главный раввин России Берл Лазар хочет, чтобы Москва оказала давление на Тегеран для восстановления гробницы Эстер и Мордехая.
Надгробие и построенное вокруг помещение, расположенные в иранском Хамадане, пытались поджечь вандалы в середине мая.
Я поговорю с российским правительством и попрошу, чтобы оно попросило иранские власти отремонтировать могилу Эстер и Мордехая, — заявил Берл Лазар в беседе с президентом международной еврейской образовательной организации Limmud FSU Аароном Френкелем.
Главный раввин РФ подчеркнул, что гробница является важной достопримечательностью для всего Ирана,
Ранее NEWS.ru писал, что Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода направили в регионы совместные послания, в которых порекомендовали в качестве меры профилактики коронавируса закрыть для посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры.
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