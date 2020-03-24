https://static.news.ru/photo/7bb5352a-6df7-11ea-9bed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Главный раввин РФ Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода направили в регионы совместные послания с рекомендацией закрыть для посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры.

Об этом сообщает «Интерфакс». В ФЕОР отметили, что в большей части российских регионов случаев заражения COVID-19 ещё не выявлено, однако закрытие синагог предлагается в качестве меры профилактики. Также представители федерации заявили, что еврейская община продолжит свою работу в новом формате. В частности, ФЕОР собирается организовать горячую линию и перевести еврейские образовательные учреждения на работу в удалённом режиме.

Ранее в марте, как сообщал NEWS.ru, Духовное управление мусульман России (ДУМ) рекомендовало общинам в регионах значительно сократить время, отводимое на пятничные молитвы. В рамках борьбы с распространением коронавируса мусульманам также посоветовали уменьшить общую продолжительность пребывания в мечетях и молельных комнатах.