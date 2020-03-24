Главный раввин РФ Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода направили в регионы совместные послания с рекомендацией закрыть для посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры.
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Ранее в марте, как сообщал NEWS.ru, Духовное управление мусульман России (ДУМ) рекомендовало общинам в регионах значительно сократить время, отводимое на пятничные молитвы. В рамках борьбы с распространением коронавируса мусульманам также посоветовали уменьшить общую продолжительность пребывания в мечетях и молельных комнатах.
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