Главное украшение вашего стола — готовлю салат «Фейерверк» за 15 минут: крабовая вкуснота к Новому году

Этот салат создан для праздника! Яркие разноцветные ингредиенты, выложенные в виде взрывающегося фейерверка, и розовая заправка создают невероятно эффектное блюдо, которое жалко перемешивать.

4 яйца отвариваю вкрутую — это единственный ингредиент, требующий готовки. 250 г крабовых палочек, 1 красный и 1 желтый болгарский перец, 2 огурца и очищенные яйца нарезаю тонкой соломкой разного размера. Банку кукурузы откидываю на дуршлаг.

На большое блюдо выкладываю пучок листового салата. Горкой размещаю крабовые палочки, затем чередую разноцветные овощи и яйца, создавая композицию, напоминающую разрывающийся фейерверк. Для заправки смешиваю 150 г сметаны, 2 ст. л. томатного соуса и 1 измельченный зубчик чеснока. Поливаю салат заправкой, не перемешивая, чтобы сохранить цветовую гамму.

