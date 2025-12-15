Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 06:41

Главное украшение вашего стола — готовлю салат «Фейерверк» за 15 минут: крабовая вкуснота к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат создан для праздника! Яркие разноцветные ингредиенты, выложенные в виде взрывающегося фейерверка, и розовая заправка создают невероятно эффектное блюдо, которое жалко перемешивать.

4 яйца отвариваю вкрутую — это единственный ингредиент, требующий готовки. 250 г крабовых палочек, 1 красный и 1 желтый болгарский перец, 2 огурца и очищенные яйца нарезаю тонкой соломкой разного размера. Банку кукурузы откидываю на дуршлаг.

На большое блюдо выкладываю пучок листового салата. Горкой размещаю крабовые палочки, затем чередую разноцветные овощи и яйца, создавая композицию, напоминающую разрывающийся фейерверк. Для заправки смешиваю 150 г сметаны, 2 ст. л. томатного соуса и 1 измельченный зубчик чеснока. Поливаю салат заправкой, не перемешивая, чтобы сохранить цветовую гамму.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю картошку в скандинавский шедевр — запекаю с беконом под яично-сливочной заливкой и сырной корочкой
Общество
Превращаю картошку в скандинавский шедевр — запекаю с беконом под яично-сливочной заливкой и сырной корочкой
Этот куриный рулет с беконом и творожным сыром стал моим спасением на праздники — готовится быстро, гости в восторге
Общество
Этот куриный рулет с беконом и творожным сыром стал моим спасением на праздники — готовится быстро, гости в восторге
Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»
Семья и жизнь
Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»
Овощи на салаты больше не варю, только запекаю — на это есть несколько важных причин
Общество
Овощи на салаты больше не варю, только запекаю — на это есть несколько важных причин
Эксперт раскрыла секрет долгой свежести новогоднего лапника в доме
Общество
Эксперт раскрыла секрет долгой свежести новогоднего лапника в доме
еда
салаты
рецепты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 декабря: инфографика
Стало известно об участии в переговорах по Украине главкома НАТО в ЕС
В Узбекистане сообщили о гибели соотечественника при стрельбе в США
Силы ПВО сбили над Россией 130 беспилотников за ночь
Как быстро снять похмелье: 10 действенных народных методов
Режиссера фильма «Пока не сыграл в ящик» и его жену нашли мертвыми
Уиткофф подвел итоги переговоров Украины и США в Берлине
Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год
ВСУ попытались устроить массированную атаку на Ростовскую область
Офтальмолог назвал банальные симптомы опасного заболевания
Япония впервые за полвека может лишиться всех панд
Горы снега, ледяные дожди: синоптики удивили прогнозом на Новый год
Эксперт объяснил, кому следует снять деньги с накопительных счетов
В деле о пропаже российского спортсмена в Босфоре появился греческий след
Россиянам рассказали, как с помощью одного продукта продлить молодость
«Бродячий цирк»: на Западе высказались о переговорах с Россией
Трамп представил проект символа американского величия в Вашингтоне
Эксперт по ЖКХ раскрыл, чем грозит самовольное размещение рекламы в лифте
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 15 декабря: взрывы, жертвы, что известно
Пассажирский лайнер чуть не столкнулся с военным самолетом
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.