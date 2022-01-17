«Главе Коми объяснили, что его работу может исполнить кто-то другой»

Глава республики Коми Владимир Уйба 17 января неожиданно для многих отправил в отставку региональное правительство. Уйба объяснил своё решение «стратегическими задачами региона, диверсификацией экономики и реализацией Программы социально-экономического развития». Однако, по мнению главы фракции КПРФ в региональном парламенте Виктора Воробьёва, на самом деле Владимиру Уйбе пригрозили отставкой в федеральном центре и дальнейшие действия были связаны с попытками её избежать. Об этом, а также о том, чем, по его мнению вызвано недовольство федерального центра по отношению к главе Коми, кто может возглавить новое правительство, а такде при чем тут коронавирус - Воробьёв рассказал в интервью NEWS.ru.

— В чём, по вашему мнению, причина этой отставки?

— Работа правительства за последние 1,5 года полностью провалена. Коми не попадает в большинство федеральных госпрограм, то есть не получает нужное софинансирование. Строительство Республиканской инфекционной больницы, которое давно должно было уже завершиться, провалено — она всё ещё на стадии котлована. В результате просрочки республика может потерять федеральное софинансирование на этот объект. Не решаются проблемы с местным перевозчиком «Комиавиатранс». Ему выделили около 2 млрд руб. во избежание банкротства, но, понятно, что эта мера сама по себе не спасёт. Провален отопительный сезон, по всей республике коммунальные аварии. Правительство погрязло в коррупционных скандалах в сфере лесопользования, что уже получило реакцию Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, Уйба рекламировал себя врачом, который сможет решить проблему ковида, но в результате республика далеко не на первых позициях. Наконец, политический провал. На фоне неэффективной работы правительства в Госдуму проходит оппозиционный депутат. Я думаю отставка правительства — попытка ампутировать часть организма, чтобы спасти его целиком. Очевидно, что никакой отдельной субъективности у Уйбы и его правительства нет. Он активно вмешивается в их работу и несёт ответственность и за успехи, и за провалы.

— Намекаете, что Уйба опасается отставки и так пытается её избежать?

— Я думаю, что ему доходчиво объяснили старшие товарищи, что надо либо использовать наиболее радикальные меры, которые есть в арсенале, для спасения ситуации в регионе, либо это будет делать кто-то другой вместо тебя.

— Ситуация с коронавирусом в республике — это главная причина недовольства Уйбой?

— Я бы сказал, что не самая, но одна из главных. При этом коронавирус — скорее федеральный KPI. Людей интересуют в первую очередь дороги, больницы, коммунальные проблемы.

С коронавирусом проблема в том, что, как я говорил, Уйба презентовал себя доктором, который приедет и вылечит, а результаты этому не соответствуют. Я уже говорил о федеральных программах, но и республиканские программы тоже исполняются не в полном объёме. Контрольно-счётная палата республика давала достаточно жёсткие заключения по этому поводу. Мы выслушивали её представителя осенью и он говорил о том, что большая часть программ не исполнена, хотя уже год заканчивался.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что вы думаете о потенциальных кандидатах в главу нового правительства?

— Пока не ясно толком кто это будет. Функции премьера в 2020 году были возложены Уйбой на первого зампреда правительства Игоря Булатова, работу которого было не видно и не слышно. Потом в конце 2021 года назначили и.о. премьера зампреда правительства Эльмиру Ахмееву. Она, как и Булатов, не местная, а одна из проблем и претензий к Уйбе в том, что он ссорился с местными и последовательно избавлялся от них в правительстве. До формирования нового правительства она будет его возглавлять и есть мнение что она и будет новым премьером. Я совсем не уверен в этом. Думаю, она станет премьером лишь если более выигрышных кандидатур не найдут. Посмотрим, может быть Уйбе навяжет кандидатуру премьера полпредство: время карт-бланша на такие решения для него прошло.

— Какова позиция КПРФ по отставке правительства?

— Она простая: мы давно требовали отставки этого правительства варягов, которое не справляется. Однако в отставку должен уйти и сам Уйба. Правительство народного доверия может быть сформировано только легитимно избранным главой республики на свободных и конкурентных выборах. Уйбу мы таковым не считаем.