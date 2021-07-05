Главаря террористической ячейки приговорили к 21 году колонии

Главарь террористической ячейки, которая планировала совершение ряда терактов в Москве, приговорён к 21 году лишения свободы. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Вердикт вынес 2-й Западный окружной военный суд, признав мужчину виновным в попытке организации терактов.

Осуждённый является гражданином одной из стран Центральной Азии. Он входил в состав международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Находясь в Сирии, он создал ячейку ИГ в Москве. По его указанию, её члены приобрели оружие и боеприпасы, а также изготовили самодельные бомбы. Всё это они намеревались использовать для организации взрывов и расстрела жителей столицы.

Деятельность ячейки была пресечена российскими силовиками в 2016 году. Её участников приговорили к различным срокам лишения свободы. Глава структуры был схвачен в октябре 2020 года. Его вина была полностью доказана.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали шестерых членов ИГ, которые хотели устроить теракты в Москве, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Ещё одного злоумышленника задержали.