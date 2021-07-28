Глава ВЦИОМ рассказал, что россияне думают об отечественной вакцине
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
06:03, 29 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал об истинном отношении россиян к отечественной вакцине. По его словам, «вакцинная война» сильно повредила вакцинации в стране, пишут «Известия».
Дело даже не в критике «Спутника» или «ЭпиВакКороны». Критика Moderna, Pfizer и прочих иностранных вакцин снизила доверие людей к вакцинам вообще. Если критикуют одну вакцину, это рикошетом бьёт по всем остальным, — пояснил позицию россиян главный социолог страны.
По словам Фёдорова, в России есть те, кто хотел бы сделать прививку иностранной вакциной — Pfizer или Moderna, если бы была такая возможность. Однако при всём этом опросы показывают, что россияне доверяют и «Спутнику». Многие соотечественники испытывают гордость от того, что Россия первой создала вакцину от смертельно опасной инфекции.
Они ещё и гордятся тем, что мы смогли одними из первых такую вакцину создать. Все хотят гордиться российской вакциной! Но вот применять её к себе готовы не все, — отметил глава исследовательского центра.
Лично сам Фёдоров считает, что все «вакцинные войны» надо заканчивать как можно быстрее и взаимно признавать препараты.
Надо давать людям возможность прививаться разными вакцинами — если хотят иностранными, то и ими тоже, но уже за свои деньги,— считает социолог.
Ранее сообщалось, что читатели польского интернет-издания Interia выступили с критикой политики правительства в отношении вакцины «Спутник V» и призвали власти страны начать диалог с Москвой о поставках российского препарата в Польшу для вакцинации населения от коронавируса.