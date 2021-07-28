Глава ВЦИОМ рассказал, что россияне думают об отечественной вакцине

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал об истинном отношении россиян к отечественной вакцине. По его словам, «вакцинная война» сильно повредила вакцинации в стране, пишут «Известия».

Дело даже не в критике «Спутника» или «ЭпиВакКороны». Критика Moderna, Pfizer и прочих иностранных вакцин снизила доверие людей к вакцинам вообще. Если критикуют одну вакцину, это рикошетом бьёт по всем остальным, — пояснил позицию россиян главный социолог страны.

По словам Фёдорова, в России есть те, кто хотел бы сделать прививку иностранной вакциной — Pfizer или Moderna, если бы была такая возможность. Однако при всём этом опросы показывают, что россияне доверяют и «Спутнику». Многие соотечественники испытывают гордость от того, что Россия первой создала вакцину от смертельно опасной инфекции.

Они ещё и гордятся тем, что мы смогли одними из первых такую вакцину создать. Все хотят гордиться российской вакциной! Но вот применять её к себе готовы не все, — отметил глава исследовательского центра.

Лично сам Фёдоров считает, что все «вакцинные войны» надо заканчивать как можно быстрее и взаимно признавать препараты.

Надо давать людям возможность прививаться разными вакцинами — если хотят иностранными, то и ими тоже, но уже за свои деньги, — считает социолог.

Ранее сообщалось, что читатели польского интернет-издания Interia выступили с критикой политики правительства в отношении вакцины «Спутник V» и призвали власти страны начать диалог с Москвой о поставках российского препарата в Польшу для вакцинации населения от коронавируса.