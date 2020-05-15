Глава ВЦИОМ объяснил, почему в РФ больше счастливых людей, чем несчастных

https://static.news.ru/photo/7de799f6-96e1-11ea-88b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвёл итоги опроса, по которому высчитывается «индекс счастья». Опрос показал, что счастливых людей в России по-прежнему большинство.

Причин тому много, но главная в следующем: счастье, как считают россияне, не в деньгах. Оно — в здоровье, оно — в любви, и оно — в семье, — заявил глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров в шоу «Дайте сказать», сообщает Life.

По его словам, «индекс счастья» часто вызывает негативную обратную связь, люди обвиняют социологов в предвзятости. Он подчеркнул, что некоторые считают, что «Россия не может быть счастливой страной». Фёдоров отметил, что есть цифры — и с ними не поспоришь.

NEWS.ru писал, что около четверти россиян стали больше работать во время карантина. По опросам «Лаборатории Касперского», 22% респондентов больше времени проводят за работой, 56% заявили, что стали больше общаться с семьёй.