Глава Томской области предсказал «пятую и 10-ю» волны COVID

Глава Томской области Сергей Жвачкин раскритиковал ситуацию с вакцинацией в регионе. Если она не изменится, то следует ожидать новых волн заболеваемости коронавирусом. Об этом губернатор заявил в видеообращении, опубликованном на странице правительства области в социальной сети «ВКонтакте».

Жвачкин отметил, что лекарства от коронавируса пока нет. Он подчеркнул, что единственный способ обезопасить себя от заболевания — прививка.

Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвёртую, но и пятую, и 10-ю волну эпидемии. <...> Мы этого хотим? — задался вопросом глава региона.

Он напомнил, что во времена СССР жители страны в обязательном порядке прививались от полиомиелита, оспы и других заболеваний, и это не делало их слабыми, не отражалось негативно на здоровье.

По словам Жвачкина, вакцина от COVID создана «на тех же заводах теми же профессионалами». Он указал на то, что российская школа вирусологии является одной из сильнейших в мире, однако население почему-то слушает не профессионалов, а «дилетантов из Интернета». Губернатор добавил, что во многом из-за антипрививочников в области низкие темпы вакцинации — привито всего 46% от необходимого количества населения.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Томской области с начала пандемии заразились более 45 тысяч человек. Из которых 576 стали жертвами инфекции и 37,4 тысячи выздоровели. За последние сутки в регионе выявили 132 новых случая заражения.

В конце сентября Жвачки поручил депздраву региона «встретить во всеоружии» очередную волну коронавируса. Тогда он отметил, что в октябре обстановка может ухудшиться в связи с пиком сезонных респираторных заболеваний. Губернатор также добавил, что с каждой новой волной модификации вируса становятся агрессивнее и заболевание протекает тяжелее.