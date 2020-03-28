https://static.news.ru/photo/3a7405be-7103-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с видеообращением к жителям, в котором призвал серьёзно отнестись к ситуации с коронавирусом.

У меня огромная просьба ко всем татарстанцам: берегите себя, берегите близких! Конечно, нам придётся находиться в некой изоляции дома, но есть телевидение, есть книги. Мы найдём чем себя занять, — сказал он.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Минниханов также отметил, что сегодня в стране напряжённый период, когда распространение коронавируса может перейти в более опасную стадию. В связи с этим он просит граждан остаться дома и соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить распространения болезни.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе.

По данным на 28 марта 2020 года, заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысяч умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России — 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.