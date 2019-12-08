https://static.news.ru/photo/c372122c-19b8-11ea-9fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Свыше трети коррупционных преступлений в России приходится на взятки, рассказал глава Следкома (СК) РФ Александр Бастрыкин. Около 15% нарушений — мошенничество, растраты, присвоение. То есть когда имеется причинённый ущерб, добавил руководитель ведомства.

По его словам, в 2019 году за преступления в данной области перед судом предстали 6902 человека. Среди них 3952 — должностные лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 — ФССП России, пишет «Российская газета». Бастрыкин добавил, что уголовные дела в отношении указанных лиц расследовали именно сотрудники СК РФ. Общая сумма возмещённого государству ущерба — 2 млрд 47 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бастрыкин поручил следователям разобраться в истории с семьёй из Якушенского района Кузбасса, которой местные органы опеки и попечительства разрешили взять на воспитание 36 приёмных детей.

Чиновники рассказали, что граждане проживали в двух частных домах, площади которых составляют 280 и 120 кв. м. Дети были обеспечены обустроенными спальнями, необходимой одеждой, посещали дополнительные занятия и принимали участие в различных мероприятиях.