Глава СК: половина поручений по безопасности в школах не была выполнена

https://static.news.ru/photo/87cde372-bec1-11eb-88d4-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что как минимум половина поручений в области безопасности школ после трагедии в Керчи так и не была выполнена. Его слова приводит РИА Новости.

Эта тема вновь стала актуальной после трагедии в казанской гимназии, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел. Бастрыкин напомнил, что во время инцидента в Керчи «тоже долго разбирались и вносили свои предложения». Тем не менее итоги оказались печальными.

Докладываю: 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат, — констатировал глава СК РФ.

Бастрыкин также выступил с критикой в адрес Минпросвещения и Минобрнауки. Он выразил мнение, что эти профильные ведомства недостаточно активно занимаются воспитанием молодёжи.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана произошло вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и предъявили обвинение.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами потребовала усилить меры безопасности в пунктах проведения единого госэкзамена (ЕГЭ). Она отметила, что экзамены должны пройти без сбоев. Особое внимание она поручила уделить соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям в условиях распространения COVID-19.