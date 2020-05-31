Глава Россельхознадзора пожаловался в ГУВД на клевету

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о клевете и заведомо ложном доносе в связи с информацией о вымогательстве. Соответствующее заявление он направил в ГУВД по Москве.
Об этом рассказала его советник Юлия Мелано,
Она отметила, что Данкверт обратился в правоохранительные органы как частное лицо. Его интересы будет защищать Анатолий Кучерена.
Как писал NEWS.ru, 28 мая Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что представитель польской компании «Млековита» подал заявление в полицию на главу Россельхознадзора России Сергея Данкверта. Чиновника обвинили в том, что он вымогал $500 тысяч. Деньги якобы требовались на то, чтобы допустить в Россию произведённые компанией молоко, сметану и сыр. По информации Baza, денежные средства вымогал Данкверт и его заместитель у президента «Млековиты» Дариуша Сапиньского под прикрытием «местного юриста Суздальцева».
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