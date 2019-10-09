https://static.news.ru/photo/d131ac4a-ea85-11e9-9ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает неактуальной для России проблему «потребительского экстремизма».

По её словам, это явление хорошо известно в США и европейских странах, но для нашей страны оно нехарактерно.

Вопрос потребительского экстремизма в нашей стране, мне кажется, это пока очень громкая фраза. Из того, что видим мы, потребитель чаще всего бывает стороной уязвленной, уязвимой, — цитирует « Интерфакс » высказывание Поповой на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Один из сенаторов привёл в пример случаи, когда юридические фирмы требуют от строительных компаний компенсаций за допущенные недостатки, размер которых значительно превышает реальный ущерб.

Попова в ответ отметила, что в Роспотребнадзор сообщения о подобных инцидентах не поступали. При этом она добавила, что ведомство готово разобраться в ситуации.

Ранее News.ru писал, что в 2018 году общая сумма компенсаций россиянам за нарушения прав потребителей составила 32 млрд рублей. Попова отметила, что за последние четыре года этот показатель вырос почти на 25%.