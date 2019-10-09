Сумма компенсаций россиянам за нарушение прав потребителей выросла за четыре года почти на четверть. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 2018 году было возмещено 32 млрд рублей.
Она отметила, что ведомство подало более 23 тысяч исков в защиту неопределённого круга и 22 тысяч — в защиту конкретных потребителей. Попова подчеркнула, что россияне стали более разборчивыми и внимательными при покупке товаров, передаёт «
Как ранее писал News.ru, американская компания Johnson & Johnson должна выплатить компенсацию за то, что не предупредила подавшего иск мужчину и других потребителей о побочных эффектах выпускаемого ей препарата. Речь идёт о лекарстве, применяемом в терапии шизофрении и БАР.
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