https://static.news.ru/photo/6965c714-ea7f-11e9-b3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сумма компенсаций россиянам за нарушение прав потребителей выросла за четыре года почти на четверть. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 2018 году было возмещено 32 млрд рублей.

Она отметила, что ведомство подало более 23 тысяч исков в защиту неопределённого круга и 22 тысяч — в защиту конкретных потребителей. Попова подчеркнула, что россияне стали более разборчивыми и внимательными при покупке товаров, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, американская компания Johnson & Johnson должна выплатить компенсацию за то, что не предупредила подавшего иск мужчину и других потребителей о побочных эффектах выпускаемого ей препарата. Речь идёт о лекарстве, применяемом в терапии шизофрении и БАР.