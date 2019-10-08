https://static.news.ru/photo/5bed91fc-ea2f-11e9-865c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Жюри присяжных Филадельфии приняло решение, что американская компания Johnson&Johnson должна выплатить компенсацию за то, что не предупредила подавшего иск мужчину и других потребителей о побочных эффектах выпускаемого ей препарата.

Речь идёт о лекарстве, применяемом в терапии шизофрении и БАР (биполярно-аффективного расстройства), под торговым названием Risperdal. Николас Мюррей, подавший исковое заявление, в детстве принимал этот нейролептик по назначению врача и у него проявилось побочное действие — гинекомастия (увеличение молочных желёз у мужчин), передаёт Reuters .

В 2015 году 26-летний Мюррей уже обращался в суд с идентичным заявлением, тогда, по решению присяжных, ему была назначена компенсация в размере $1,75 миллионов, но апелляционный суд Пенсильвании снизил эту сумму до $680 тысяч.

Как писал News.ru ранее, корпорация Johnson&Johnson и подконтрольные ей структуры Noramco и Tasmanian Alkaloids признаны виновными в разжигании опиоидного кризиса в американском штате Оклахома. Суд обязал компанию выплатить $572 млн в качестве компенсации. Местные власти обвиняют фармацевтические компании в агрессивной рекламе, которая вводила в заблуждение потребителей. В итоге те считали, что опиоиды эффективны при хронических болях и не способны вызывать привыкание.