Глава Роспотребнадзора призвала сохранить все ограничения до конца пандемии

https://static.news.ru/photo/4e2a7984-912a-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Russian Government/Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правила изоляции и дистанцирования должны сохраниться до появления вакцины или преодоления пандемии COVID-19.

Мы движемся дальше, и никуда мы от этого вируса уже не денемся. <...> Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он устал и уходит, — цитирует Попову ТАСС.

Глава санитарного ведомства отметила, что ограничения неизбежны, и жизнь в большинстве стран уже изменилась – Россия не исключение.

Как писал NEWS.ru, московские власти продлили до 31 мая режим самоизоляции, действующий с конца марта. С 12 мая масочный режим станет обязательным в транспорте и любых общественных местах. Продление ограничений анонсировали и другие регионы.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавирусом заразились около 188 тысяч жителей страны, погибли более 1,7 тысячи россиян.