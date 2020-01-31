https://static.news.ru/photo/4840659c-4436-11ea-8f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Роспотреднадзора Анна Попова заявила, что новый коронавирус представляет большую опасность для пожилых людей. По её словам, к врачу следует обращаться при первых симптомах заболевания.

Она отметила, что для россиян важнее всего защитить своё здоровье, передаёт РИА Новости.

Также надо позаботиться о своих детях, и о пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен, — заключила Попова.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Заболели граждане Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Российские власти приняли решение закрыть почти все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй и города Ухань.

К 31 января в Китае зафиксировано более 9,6 тысяч случаев заражения, погибли более 200 человек.