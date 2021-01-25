Глава РФПИ допустил задержки в производстве вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/8a7aa608-5fa5-11eb-9202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В производстве российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» возможны задержки. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что для создания вакцины нужно много компонентов, и если есть сложности хотя бы с одним, то возникает задержка. С таким сталкивались и другие производители, подчеркнул Дмитриев. Он также заметил, что наращиваются производственные мощности, потому возможны незначительные задержки.

Мы осознаём, что это процесс, который никогда не проводился в мире. И ожидания должны быть реалистичными. Мы действительно понимаем проблемы производителей других вакцин. Мы уверены, что это решится. Мир должен понять, что то, что совершается сейчас, никогда не совершалось ранее. Производители делают всё, чтобы своевременно обеспечивать всех вакциной, — цитирует Дмитриева ТАСС со ссылкой на CNBC.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Политики обсудили организацию поставок в американскую страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кроме того, как писал NEWS.ru, руководители государств поговорили о противодействии распространению COVID-19 и обеспечении эпидемической безопасности. Также собеседники отметили взаимовыгодный и конструктивный характер отношений двух стран и их успешное развитие по разным направлениям.