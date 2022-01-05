Глава РАН назвал сроки признания ВОЗ российских вакцин от ковида

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о том, что в 2022 году ожидается признание международными регуляторами, такими, как ВОЗ, российских вакцин, созданных для профилактики коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС.

В 2022 году это 100% произойдёт. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю, — сказал академик.

Руководитель РАН также подчеркнул, что со стороны иностранных производителей препаратов в связи с тем, что они видят в российских вакцинах конкурентов, происходит «лоббирование своих интересов, в том числе затруднение проникновения [вакцин из РФ]».

Ранее сообщалось, что проверка технологических процессов явилась причиной задержки с признанием вакцины «Спутник V» со стороны ВОЗ. Как отметила представитель организации Маргарет Харрис эта процедура занимает много времени. Всего в мире в обороте сейчас находятся как минимум 15 вакцин от коронавируса, но не все они имеют международное признание.

Ограничения для людей, привитых не одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской и китайской вакцинами, так же остались в силе. Ведомством одобрены только четыре препарата, а решение о том, признавать вакцинированных другими препаратами или нет, могут принимать только руководители государств.