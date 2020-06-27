Глава ПФР потребовал отправить деньги на детей в последний день голосования

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Обещанные российским президентом Владимиром Путиным денежные пособия на ребёнка семьи получат в последний день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на запись закрытого совещание руководства Пенсионного фонда.

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин в ходе мероприятия дал поручение коллегам подготовить выплаты в размере 10 тыс. рублей к 30 июня. Кроме того, чиновник запретил говорить о дате получения средств гражданами.

Все вы знаете, что у нас произойдёт первого числа. Какое событие в стране происходит первого числа. Мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много. Мы говорим, что платим и платим. Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа! Коллеги, всем понятно в регионах? Это не должно в прессе звучать в связке с первым числом, — предупредил Топилин.

В июне российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал Минфин за отказ выплатить помощь детям 16 и 17 лет.