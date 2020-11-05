Глава Омской области объяснил, почему лечился от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/49b5ca3c-1f43-11eb-82c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков узнал о том, что заразился коронавирусом, находясь в тот момент с рабочим визитом в Москве. Именно поэтому он не стал возвращаться обратно и проходил лечение в столице, объяснил глава региона.

С 5 октября политик работал удалённо, передаёт РИА Новости.

В интервью местным журналистам «12 канала» и ГТРК «Иртыш» Бурков рассказал, что после поездки с делегацией в Белоруссию планировал отправиться через Москву в Новосибирск. Именно тогда он, по его словам, и получил положительные результаты теста, который сделал перед очередной поездкой.

Я сдавал тесты на COVID-19 в связи с тем, что в Новосибирске планировался Совет безопасности. <...> Будучи в Москве, согласно решению Роспотребнадзора, я не мог покинуть эту территорию. Я провёл три недели в Москве, в этих четырёх стенах. Один, без ребёнка и жены. Первую неделю было очень тяжело, а со второй я включился в работу, — рассказал Бурков.

О своём заражении губернатор Омской области сообщил в Instagram 5 октября. Он проинформировал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Уже 9 числа он посетовал на то, что эпидемическая ситуация в области «усложняется с каждым днём». Обращения к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи.

Пару недель спустя разразился скандал после того, как 27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. Лишь после того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

Как писал NEWS.ru, после скандала губернатор сменил заместителя министра здравоохранения региона, а от руководства Минздрава Омской области потребовал «спуститься на землю».