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Процедура банкротства введена в компании «Вымпел К», которой принадлежит участок с нелегальной свалкой в двух километрах от аэропорта Жуковский. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области.

Иск о признании «Вымпел К» банкротом из-за долга в размере 43 млн рублей подала некая Эмилия Осмоловская в июне 2019 года. Тогда же по её иску процедура банкротства была введена...