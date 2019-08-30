Фото: CT24.cz/facebook

Вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек высказался относительно ситуации, разворачивающейся вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

История принадлежит историкам, а не политикам, ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает — написал Гамачек в своём микроблоге.

Как писал News.ru ранее, посольство России расценило решение властей Праги о закрытии брезентом исписанного краской памятника советскому маршалу Ивану Коневу как акт повторного осквернения. Власти района заявили, что не намерены отмывать памятник от краски и приняли решение закрыть его строительными материалами и брезентом. Посольство России в Чехии расценило поступок как акт повторного осквернения монумента, установленного в память о павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии

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