Как писал News.ru ранее, посольство России расценило решение властей Праги о закрытии брезентом исписанного краской памятника советскому маршалу Ивану Коневу как акт повторного осквернения. Власти района заявили, что не намерены отмывать памятник от краски и приняли решение закрыть его строительными материалами и брезентом. Посольство России в Чехии расценило поступок как акт повторного осквернения монумента, установленного в память о павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии