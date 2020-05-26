Глава Минздрава: регионы получили средства для допвыплат медикам за май

https://static.news.ru/photo/7ac20f32-9f7d-11ea-988f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: АГН «Москва»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что региональные власти получили необходимые средства для федеральных дополнительных выплат медикам за май.

Все деньги из федерального бюджета на эти выплаты ушли и поступили в регионы, — отметил министр в эфире Первого канала.

Правительство также может выделить дополнительные средства из федерального бюджета медикам, работающим в «красной зоне».

Кроме того, Мурашко напомнил медработникам, что создан специальный ресурс, с помощью которого они могут задать любые вопросы, касающиеся их выплат.

Ранее правительство РФ постановило выделить 12 апреля регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачиваться в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей, писал NEWS.ru.