Глава Минздрава определил предельный срок вакцинации от гриппа

https://static.news.ru/photo/81d7ebac-3609-11eb-a450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко распорядился завершить вакцинацию от гриппа к середине декабря.

Вакцинация россиян от гриппа должна быть завершена до 15 декабря. Все вакцины поставлены в регионы по графику, — цитирует РИА Новости его заявление в ходе селекторного совещания с регионами.

Глава ведомства добавил, что для системы здравоохранения является приоритетом сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о низкой заболеваемости гриппом в стране. По её словам, традиционная первая волна начала снижаться в первой половине ноября. Она также отметила, что в стране от гриппа привиты 45% населения.

Как писал NEWS.ru, американские учёные обнаружили новое свойство прививки от гриппа. По их словам, у привитых людей риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 18%. Кроме того, на 28% снижается вероятность смерти от ряда других болезней.