Глава Минтруда рассказал о сокращении числа безработных до 2,1 млн

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Число безработных в России продолжает снижаться и в настоящее время составляет 2,1 млн человек. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек, — цитирует РИА Новости заявление министра на заседании Госдумы.

По данным на начало февраля количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 2,5 млн человек. Тогда в Минтруде отмечали, что это на 300 тысяч меньше показателя декабря 2020 года.

В ведомстве поясняли, что президент Владимир Путин поставил задачу к концу 2021 года вернуть рынок труда к показателям 2019-го. Для её реализации необходимо трудоустроить 1 млн человек.