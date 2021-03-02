Меньше половины потерявших работу в 2020 году смогли трудоустроиться

https://static.news.ru/photo/a798250c-7c02-11eb-8eaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только 41% россиян, потерявших работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 году. К такому выводу пришли эксперты Центра перспективных управленческих решений. По мнению специалистов, госструктуры не достаточно эффективно помогали людям искать работу, зато исправно распределяли установленные правительством выплаты.

Повышение пособий по безработице привело к тому, что люди стали гораздо активнее регистрироваться как официально безработные — они хотели получать деньги во время кризиса, понимая, что найти работу сложно, — пояснил «Ведомостям» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Эксперты отметили, что одной из существенных мер поддержки безработных во время пандемии, помимо возможности встать на учёт онлайн, стало повышение размеров пособий по безработице. В апреле 2020-го максимальный размер пособия подняли с 8000 до 12 130 рублей, а в мае увеличили и его минимальный размер — с 1500 до 4500 рублей. В конце 2020 года эти меры отменили.

Как писал NEWS.ru, безработица в России вернётся на допандемический уровень в 2022 году, угроза роста числа безработных теоретически возможна лишь при новом кризисе с другой болезнью. Об этом заявил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. По его словам, восстановление на старые уровни — около 4,5% — произойдёт в 2022 году. В 2021 году ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что, скорее, безработица будет выше 4%. Он добавил, что пока рынок труда не восстановился, требуется поддержка малого и среднего бизнеса.