Глава Минпромторга призвал не закрывать общепиты и магазины

https://static.news.ru/photo/337644ac-2283-11eb-a4fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве промышленности и торговли РФ призвали воздержаться от закрытия магазинов и предприятий общественного питания. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, весной подобные меры были обоснованы, но сейчас можно обойтись без них.

Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обоснованно, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам, — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Он подчеркнул, что это относится не только к общепиту, но и к сфере бытовых услуг.

Есть рекомендации Роспотребнадзора: исполняешь их — работаешь, нет — пеняй на себя. Именно это должно стать единственно правильным подходом к регулированию деятельности ритейла в новых реалиях, — заявил глава Минпромторга.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил ранее, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице пока не стабилизировалась.

Всего в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки), от инфекции скончались 30 793 человек (+256 за сутки). При этом за прошедшие сутки из больниц выписали 10 722 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. За все время пандемии от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель России.