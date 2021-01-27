Глава Минобрнауки призвал к честному диалогу с протестующей молодёжью

https://static.news.ru/photo/f8a7ea20-608e-11eb-8e0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что с молодёжью, участвующей в протестных акциях, необходимо вести откровенный диалог. Он также отметил, что молодым людям необходима самореализация.

Что надо молодёжи — это хороший вопрос. Я думаю, нужен постоянный откровенный и честный диалог всегда с молодёжью, — цитирует министра ТАСС.

Он также отметил, что молодые люди всегда отличаются категоричностью суждений. По словам чиновника, он помнит собственную молодость и ему знакомо чувство современной молодёжи, что «всегда чего-то не хватает».

Фальков добавил, что у молодых людей должна быть возможность самостоятельно определять траекторию развития, высказывать свою точку зрения, но при этом важно научиться слышать и другое мнение.

23 января в ряде городов России прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Его сторонники активно призывали к участию в митингах молодёжь, в том числе и несовершеннолетних. По словам омбудсмена Анны Кузнецовой, в числе задержанных в ходе акций около 300 детей.

Ранее NEWS.ru писал, что причины роста протестных настроений среди молодёжи объяснила замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. По её словам, на участие в митингах молодых людей провоцируют оскорбительные высказывания и неуважительное отношение со стороны российских политиков.