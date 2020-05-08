Глава Минобороны вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС РФ

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Майские праздники были для россиян не последними длинными выходными в 2020 году. Жителей страны, больше месяца пребывающих на самоизоляции, ждут ещё одни законные длинные выходные.

Они будут связаны с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Это будет пятница, а значит, отдыхать можно будет три дня. Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что...