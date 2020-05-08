Общество

Глава Минобороны вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС РФ

08:16, 10 мая 2020 12
Фото: Минобороны России/facebook.com

Министр обороны Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба ВС РФ, получившим образование с учётом сирийского опыта.

Шойгу подчеркнул, что в этом году окончание обучения приурочено ко Дню Победы, что является «высочайшей честью».

Это ещё раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту её национальных интересов, — отметил он.

По его словам, академия по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным учреждением с большим опытом по подготовке офицерских кадров высшей квалификации, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о завершении учебного года в вузах и довузовских учреждениях ведомства досрочно. Учебный год в довузовских учебных заведениях завершится до 30 апреля, а в вузах — до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае.

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