Глава Минобороны вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС РФ

Министр обороны Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба ВС РФ, получившим образование с учётом сирийского опыта.
Шойгу подчеркнул, что в этом году окончание обучения приурочено ко Дню Победы, что является «высочайшей честью».
Это ещё раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту её национальных интересов, — отметил он.
По его словам, академия по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным учреждением с большим опытом по подготовке офицерских кадров высшей квалификации,
Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о завершении учебного года в вузах и довузовских учреждениях ведомства досрочно. Учебный год в довузовских учебных заведениях завершится до 30 апреля, а в вузах — до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае.
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