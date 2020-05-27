Глава Минэкономразвития призвал легализовать удалённый режим работы

https://static.news.ru/photo/02947308-a016-11ea-9e75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что властям необходимо легализовать удалённый режим работы. По его словам, пандемия коронавируса ускорила принятие этого решения.

Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой удалёнки, — заявил Решетников, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

Министр полагает, что многие люди не захотят возвращаться в офисы после отмены ограничений.

Министерство готовит соответствующие поправки в законодательство. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Ранее о необходимости отрегулировать формат удалённой работы заявляли в Федерации независимых профсоюзов, сообщает РИА Новости.

Консультант по стратегическому управлению персоналом Ильгиз Валинуров считает, что удалённая работа позволит сотруднику экономить время, не тратя его на дорогу до офиса. Работодатель понимает, что не обязательно ходить в офис для эффективной работы. Эксперт полагает, что работа онлайн позволяет более точно оценить эффективность и результативность каждого сотрудника.

NEWS.ru писал, что спрос на работников на удалёнке вырастет в ближайшее время в сфере торговли, финансовых, страховых и государственных услуг.