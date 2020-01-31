https://static.news.ru/photo/7f055f20-443f-11ea-8cb3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чиновницы, вручившие пережившим блокаду ветеранам хлеб, не имели злого умысла, считает глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, они уволены за глупость.

Он отметил, что тему следует закрыть, чтобы не «нагнетать страсти» в год 75-летия Победы.

В данной ситуации многое было сделано в корне неправильно. Например, представители органов власти зашли к блокадникам в обуви и верхней одежде. У меня вопрос: кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах? — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Политик считает, что символы можно дарить, но основная поддержка должна быть материальной. При этом представителям власти следует помнить о повышенной ответственности.

И еще один важный момент. Как бы многим сейчас не хотелось повернуть эту ситуацию, хочу подчеркнуть, что на мои решения не влияют комментарии и «лайки» в социальных сетях, которые, как все мы знаем, могут «накручиваться» искусственно. Поэтому я принимаю решения, только проверив информацию и опираясь на свою внутреннюю позицию и убеждения, — заключил он.

Скандал в Керчи разгорелся после того, как глава горсовета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадникам вручался хлеб в целлофановом пакете. Позже чиновница объяснила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом.

Об инциденте узнал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он поручил провести служебную проверку. 31 января стало известно, что глава городского совета Керчи уходит в отставку, однако позже чиновница заявила, что отзывает своё заявление, объяснив случившееся «сиюминутной слабостью». В результате она всё же высказала готовность выполнять все требования регионального главы, писал NEWS.ru.