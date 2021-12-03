Глава «Коммунистов России» предсказал социалистическую революцию в Америке

В США в ближайшие десятилетия может произойти социалистическая революция. Бедные американцы искренне ненавидят капиталистическую систему, а правительство страны уже не может сдерживать эту тенденцию, считает глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

В Америке большой слой населения [живёт] за чертой бедности, весьма скромно. А человечество развивается, растёт уровень культуры и понимания, растёт уровень социальной справедливости, с учётом повышенного уровня жизни [в США] начали проявляться социалистические тенденции, — сказал Сурайкин в разговоре с NEWS.ru.

Он рассказал, что был в США около десяти лет назад и видел, как пять тысяч семей в стране жили в вагончиках после урагана «Катрина», поскольку у них не было денег на нормальное жильё. Политик заходил в бедные афроамериканские районы, по сравнению с которыми «самые нищие российские деревни — это Монте-Карло».

Сурайкин напомнил, что 70 лет назад в США была уголовная статья за коммунистические убеждения и людей сажали в тюрьмы, а теперь в президентских выборах 2016 года вполне мог участвовать социалист Берни Сандерс.

Особенно бедные американцы очень протестно настроены к капиталистической системе, они её ненавидят искренне и уже правительство США не в состоянии эти тенденции сдержать. 60-70 лет назад была уголовная статья и за такие убеждения сажали в тюрьму в Америке, коммунистов считали предателями Родины. А сейчас они дошли до того, что ещё чуть-чуть и социалист может стать кандидатом в президенты Америки и выиграть выборы. Эти исторические процессы видны невооружённым взглядом и в центре мирового капитализма может произойти социалистическая революция, — считает глава «Коммунистов России».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все революции отвратительны. Он назвал революционеров мятежниками и мародёрами. Политик раскритиковал действия большевиков, совершённые ими в ходе Октябрьской революции 1917 года.