Жириновский заявил, что все революции отвратительны
Ксения Голуб
Ксения Голуб
19:11, 07 ноября 2021
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике действия большевиков, совершённые ими в ходе Октябрьской революции 1917 года. Он также заявил о том, что все революции отвратительные. Его слова приводит РИА Новости.
Революции — это отвратительно... Революционеры — это мятежники и мародёры... Всё лучшее уничтожили [коммунисты], — заявил Жириновский во время встречи со студентами в штаб-квартире ЛДПР.
По словам политика, он основывает свои выводы на том факте, что до событий 1917 года Россия была выдающейся державой и входила в число мировых лидеров в вопросах экономики, а сегодня государство только стремится к этому.
Поднял Жириновский и проблему вакцинации. Глава либералов выразил сожаление, что на данный момент ещё не все 100% студентов Института мировых цивилизаций сделали прививки от коронавируса.
Царь запретил бы КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей» в связи с их позицией по вакцинации, — отметил политик.
Ранее Владимир Жириновский расценил нежелание россиян делать прививки от коронавируса как форму протеста против действующей власти. Известно, что политик непримиримо относится к антиваксерам.