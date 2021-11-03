Жириновский заявил, что все революции отвратительны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике действия большевиков, совершённые ими в ходе Октябрьской революции 1917 года. Он также заявил о том, что все революции отвратительные. Его слова приводит РИА Новости.

Революции — это отвратительно... Революционеры — это мятежники и мародёры... Всё лучшее уничтожили [коммунисты], — заявил Жириновский во время встречи со студентами в штаб-квартире ЛДПР.

По словам политика, он основывает свои выводы на том факте, что до событий 1917 года Россия была выдающейся державой и входила в число мировых лидеров в вопросах экономики, а сегодня государство только стремится к этому.

Поднял Жириновский и проблему вакцинации. Глава либералов выразил сожаление, что на данный момент ещё не все 100% студентов Института мировых цивилизаций сделали прививки от коронавируса.

Царь запретил бы КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей» в связи с их позицией по вакцинации, — отметил политик.

Ранее Владимир Жириновский расценил нежелание россиян делать прививки от коронавируса как форму протеста против действующей власти. Известно, что политик непримиримо относится к антиваксерам.