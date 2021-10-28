Глава Геленджика собрался подать жалобу

Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что обжалует решение суда, который лишил его права в течение года занимать должность, и продолжает работу. Об этом он написал в своём Telegram-аккаунте.

Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда — очередной пункт в моём рабочем графике. С решением не согласны, — написал он.

Богодистов отметил, что несмотря на решение инстанции, он продолжает работать. В частности, как уточнил глава города, он поехал в Пшаду открывать новый газопровод.

28 октября суд постановил, что Богодистов признан виновным в неисполнении законного требования прокурора и на год лишён права занимать должность. Пока что постановление ещё не вступило в силу.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов уволил своего первого заместителя Михаила Семёнова за нарушение государственной тайны. Он напомнил, что государственные служащие обязаны соблюдать ряд ограничений, в частности и сохранение тайны.