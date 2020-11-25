Глава Челябинской области заявил о начале вакцинации от COVID-19 в регионе

https://static.news.ru/photo/92777eec-2f37-11eb-a48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинской области начинают массовую вакцинацию населения от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, партия из трёх тысяч доз вакцины «Спутник V» поступит в область в начале декабря, передаёт URA.RU.

Вакцинация будет проходить в 69 районных, городских и областных клиниках, которые уже определены, — заявил он.

По словам губернатора, в первую очередь вакцину получат медики, школьные учителя и преподаватели вузов, а также полицейские, так как в силу своей работы они входят в группы риска. По распоряжению Текслера областной Минздрав проверит готовность всех организаций, задействованных в вакцинации.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ранее сообщала, что на областном аптечном складе уже установлено холодильное оборудование, способное поддерживать температуру в минус 70 градусов — именно столько необходимо для хранения вакцины. Кроме того, в регионе есть специальное оборудование для доставки препарата в медучреждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области к работе в ковидных госпиталях привлечены за последний месяц более 2 тыс. медработников. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.