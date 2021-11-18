Глав «Проекта» и «Медиазоны» обвинили в нарушении закона об иноагентах

Роскомнадзор составил на главреда «Проекта» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Романа Баданина (лицо, исполняющее функции иностранного агента) и издателя «Медиазоны» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Петра Верзилова (лицо, исполняющее функции иностранного агента) протоколы за отсутствие в постах их аккаунтов маркировки о статусе иноагентов. Об этом пишет "Интерфакс".

Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Романа Баданина и Петра Верзилова (признаны иностранными агентами) по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в социальных сетях. Для определения меры наказания протоколы переданы в суд, - сказали в ведомстве.

12 ноября в Чертановский и Головинский суды Москвы поступили административные протоколы в отношении Баданина и Верзилова, составленные РКН по ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента). Административное дело в отношении Баданина будет рассмотрено Чертановским судом 1 декабря, дело Верзилова - 6 декабря. Им грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее аналогичный штраф был назначен Хорошёвским судом Москвы правозащитнику Льву Пономарёву (лицо, исполняющее функции иностранного агента). Причиной стало отсутствие маркировки иноaгента в соцсетях политика. 25 его постов в Facebook, 13 в Twitter и два в Instagram были опубликованы без обязательной пометки о том, что Пономарёв признан иноагентом. Большинство этих постов — репосты чужих публикаций без комментариев.